«Монако» с Головиным уступил «Ницце» в Лиге 1, Балогун не забил два пенальти 

«Монако» на своём поле потерпел поражение от «Ниццы» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Франческо Фариоли.

Победный мяч на 91-й минуте забил Жереми Бога.

Американский нападающий «Монако» Фоларин Балогун не смог реализовать два пенальти (11-я и 55-я минуты). Польский голкипер «Ниццы» Марцин Булка парировал оба удара. Первый 11-метровый заработал российский полузащитник монегасков Александр Головин.

«Монако» (11 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Ницца» (12) вышла в лидеры чемпионата.

Ранее сообщалось, что Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей».