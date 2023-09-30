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Скопинцев не удивлён интересом зарубежных клубов к Фомину

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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что полузащитник столичного клуба Даниил Фомин вполне мог бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.
Скопинцев не удивлён интересом зарубежных клубов к Фомину
  • РИА Новости

«Знаю, что у него есть мысли на этот счёт. Он хотел бы развиваться. Так что удивления у меня не было. Он производит наиболее цельное впечатление за все годы, что мы играем вместе. На эту стабильность в Европе обращают большое внимание», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт». 

30 августа руководство «Динамо» ответило отказом на предложение «Лиона» по Фомину. По информации СМИ, французский клуб предлагал €8 млн за российского хавбека.

Фомин в текущем сезоне провёл девять матчей во всех турнирах, забил мяч и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил перспективы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна закрепиться в составе испанской команды.

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