Уилкшир: если что-то пойдёт не по плану, Захарян может вернуться в Москву

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил перспективы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсен Захарян закрепиться в составе испанской команды.

«Нужно время, но главное — ментальность и правильный настрой. Если у Арсена реально есть желание, он достигнет успеха. Если же что-то пойдёт не по плану, он всегда сможет вернуться в Москву», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе российского игрока из «Динамо». Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2028/29.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл в трёх матчах Примеры, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Захарян пропустит четвёртый подряд матч «Реал Сосьедад».