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Мозер — о Чжоу и Дюамель: они неплохие ребята, но у них какая-то обида

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Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер считает канадку Меган Дюамель и американца Винсента Чжоу неплохими ребятами с затаённой обидой.
Мозер — о Чжоу и Дюамель: они неплохие ребята, но у них какая-то обида
  • РИА Новости

«С Меган я соревновалась, мои спортсмены были её соперниками, нервировали её, неудивительно, что она до сих пор продолжает нас всех критиковать. Это её характер, её человеческие качества, мы ничего с этим поделать не можем. Знаю Винсента. Они неплохие ребята, но у них, наверное, какая-то обида», — цитирует Мозер РИА Новости.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил. После чего олимпийская чемпионка в командном турнире Меган Дюамель поддержала американского фигуриста.

Церемония награждения победителей и призёров командного турнира на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительный тест 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее Чжоу обвинил все стороны процесса по допинговому делу Валиевой в поддержке России.

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