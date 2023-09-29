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Чжоу обвинил все стороны процесса по делу Валиевой в поддержке России

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Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, американский фигурист Винсент Чжоу обвинил все стороны процесса по допинговому делу Камилы Валиевой в поддержке России.
Чжоу обвинил все стороны процесса по делу Валиевой в поддержке России
  • Gettyimages.ru

«РУСАДА более десяти лет способствовало применению допинга в стране, а МОК неоднократно отказывался привлекать Россию к ответственности. WADA восстановило РУСАДА в 2018 году, несмотря на отказ РУСАДА предоставить данные о масштабах применения допинга в России. А CAS неоднократно вставал на сторону России. Кто из этого множества актёров представляет интересы меня и моих товарищей по команде и, более того, интересы более широкого спортивного сообщества?» — цитирует Чжоу CNN. 

Чжоу, комментируя дело Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста фигуристки прошли с 26 по 28 сентября. Процесс возобновится 9 ноября.

Ранее Чжоу высказался о неполучении медали за командный турнир на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

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