Президент «Урала» заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по судейству Галимова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Мы обратимся с ЭСК РФС по судейству в матче с «Ростовом», — цитирует Иванова РИА Новости.

«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Команда Валерия Карпина отыграла два гола. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Егорычева (79-я).

«Ростов» (десять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Урал» (15) располагается на седьмой строчке.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался не очень доволен решениями арбитров в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Уралом».