Узнать больше

Президент «Урала» заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по судейству Галимова

Короткая ссылка
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».
Президент «Урала» заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по судейству Галимова
  • Gettyimages.ru

«Мы обратимся с ЭСК РФС по судейству в матче с «Ростовом», — цитирует Иванова РИА Новости. 

«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Команда Валерия Карпина отыграла два гола. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Егорычева (79-я).

«Ростов» (десять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Урал» (15) располагается на седьмой строчке.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался не очень доволен решениями арбитров в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить