Президент «Урала» заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по судейству Галимова
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«Мы обратимся с ЭСК РФС по судейству в матче с «Ростовом», — цитирует Иванова РИА Новости.
«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Команда Валерия Карпина отыграла два гола. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Егорычева (79-я).
«Ростов» (десять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Урал» (15) располагается на седьмой строчке.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался не очень доволен решениями арбитров в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Уралом».