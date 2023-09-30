Алдонин: если Федотову не удастся выправить ситуацию, то руководству ЦСКА придётся сделать выводы
- РИА Новости
«ЦСКА — управляемая команда, с характером и, безусловно, необходимо поправлять турнирное положение. Удастся — будет здорово, нет — руководство клуба сделает определённые выводы», — цитирует Алдонина Metaratings.
После девяти туров чемпионата России ЦСКА идёт на девятой позиции, набрав 13 очков. Лидирует «Краснодар», в активе которого 21 балл.
Следующий матч армейской команды пройдёт 30 октября с «Балтикой».
Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Игорь Акинфеев наладит игру в защите ЦСКА.