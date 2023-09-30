Булыкин уверен, что Акинфеев наладит игру в защите ЦСКА

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин считает, что после возвращения Игоря Акинфеева в ворота московский ЦСКА начнет меньше пропускать мячей.

«Игорь вернулся и наладит игру в защите. Он будет подсказывать своим игрокам, и все будет иначе. А если говорить в общем, то ЦСКА играет в веселый футбол, думаю, что болельщикам не бывает скучно», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Экс-форвард московского «Динамо» напомнил, что «многие команды не отличаются хорошей игрой в обороне» в чемпионате России сезона-2023/24.

ЦСКА пропустил 15 голов. Армейцы в десятом туре 30 сентября примут на своём поле калининградскую «Балтику». Столичная команда с 13 очками занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее Акинфеев высказался о борьбе с «Зенитом» в чемпионате России.