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Акинфеев: у «Зенита» с финансами всё хорошо, тяжело бороться

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о борьбе с «Зенитом».
Акинфеев: у «Зенита» с финансами всё хорошо, тяжело бороться
  • AP

«У нас пока один чемпион, который делает всё, чтобы завоевать трофей, покупает игроков, с финансами у них всё хорошо. Берут игроков на позиции, на которых уже есть по два-три человека. Тяжело бороться», — приводит слова Акинфеева «Российская газета».

В сезоне-2023/24 «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 17 очков.

Ранее Акинфеев высказал мнение о словах Валерия Карпина, который посоветовал игрокам уезжать в европейские чемпионаты.

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