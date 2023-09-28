Акинфеев — о совете Карпина уезжать в Европу: пусть едут, если их кто-то там ждёт

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказал своё мнение о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который посоветовал игрокам уезжать в европейские чемпионаты.

«Пускай едут. Если их кто-то там ждёт — то пожалуйста. Кузяев уехал, Саша Головин там уже шесть лет играет. Почему нет? Это твой выбор», — приводит слова Акинфеева «Российская газета».

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе.

Ранее Матвей Сафонов высказал своё мнение о словах Валерия Карпина.