Сафонов: не думаю, что Карпин призывал ослаблять чемпионат России
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«Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде. Поэтому совет Карпина больше связан с тем, чтобы футболисты не думали, что в России всё хорошо», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».
12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.
В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.
Ранее сообщалось, что Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ.