Сафонов: не думаю, что Карпин призывал ослаблять чемпионат России

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказал своё мнение о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который посоветовал игрокам уезжать в европейские чемпионаты.

«Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде. Поэтому совет Карпина больше связан с тем, чтобы футболисты не думали, что в России всё хорошо», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил свои слова про совет футболистам уезжать из РПЛ.