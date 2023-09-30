Хавбек «Оренбурга» Оганесян восстановился от травмы и сыграет с «Зенитом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник Степан Оганесян сможет помочь своей команде в ближайших играх.

«Степан находится в общей группе, он готовится к матчу и сможет принять в нём участие. Он пропускал прошлые игры, потому что вернулся из расположения сборной России с болезнью», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

«Оренбург» 30 сентября в матче десятого тура примет на своём поле петербургский «Зенит». Оганесян из-за травмы не выходил на поле почти месяц. 22-летний футболист в девяти матчах во всех турнирах сезона-2023/24 забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» одержал победу над «Оренбургом» в матче девятого тура РПЛ.