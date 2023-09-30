Чепиков — о возможном допуске к Олимпиаде: не надо делить общество на два лагеря
«Не надо делить общество на два лагеря. Решение должно приниматься на высоком политическом уровне, президентом, руководством ОКР. Будет принято решение ехать на Олимпиаду, значит, надо ехать», — цитирует Чепикова «Матч ТВ».
Депутат Госдумы подчеркнул, что если будут заставлять подписать бумагу против СВО, тогда участвовать не надо.
«Это предательство страны, народа и тех, кто сейчас на передовой», — добавил Чепиков.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.
Ранее Михаил Мамиашвили призвал разрешить россиянам поехать на Олимпиаду на условиях МОК.