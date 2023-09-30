Чепиков — о возможном допуске к Олимпиаде: не надо делить общество на два лагеря

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков призвал не полемизировать по вопросу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Не надо делить общество на два лагеря. Решение должно приниматься на высоком политическом уровне, президентом, руководством ОКР. Будет принято решение ехать на Олимпиаду, значит, надо ехать», — цитирует Чепикова «Матч ТВ».

Депутат Госдумы подчеркнул, что если будут заставлять подписать бумагу против СВО, тогда участвовать не надо.

«Это предательство страны, народа и тех, кто сейчас на передовой», — добавил Чепиков.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Михаил Мамиашвили призвал разрешить россиянам поехать на Олимпиаду на условиях МОК.