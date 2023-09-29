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The Telegraph: футбольный клуб «Барселона» может прекратить своё существование

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Испанский футбольный клуб «Барселона» может прекратить своё существование.

28 сентября «Барселоне» было предъявлено официальное обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

Как сообщает The Telegraph, в случае признания вины сине-гранатовые могут быть отстранены от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что приведёт к банкротству.

Ранее сообщалось, что обвинения предъявлены Негрейре, его сыну и бывшим президентам «Барселоны» Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю.

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