The Telegraph: футбольный клуб «Барселона» может прекратить своё существование

Испанский футбольный клуб «Барселона» может прекратить своё существование.

28 сентября «Барселоне» было предъявлено официальное обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

Как сообщает The Telegraph, в случае признания вины сине-гранатовые могут быть отстранены от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что приведёт к банкротству.

Ранее сообщалось, что обвинения предъявлены Негрейре, его сыну и бывшим президентам «Барселоны» Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю.