Тарпищев: Мыскина сможет совмещать должности в ФТР и «Ладе»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что победительница Открытого чемпионата Франции Анастасия Мыскина сможет совмещать должности вице-президента ФТР и президента тольяттинского хоккейного клуба «Лада».

«Трудно сказать, получится у неё или нет. Я не знаю, какие у неё обязанности. Возможно, она будет только представительские функции выполнять. Посмотрим. Но удачи ей желаю», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Мыскина четыре года назад вошла в наблюдательный совет «Лады». 28 сентября стало известно, что двукратная победительница Кубка федерации стала президентом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее Тарпищев заявил, что победа на турнире в Китае хорошо скажется на эмоциональном фоне Хачанова.