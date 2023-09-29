Тарпищев: Мыскина сможет совмещать должности в ФТР и «Ладе»
«Трудно сказать, получится у неё или нет. Я не знаю, какие у неё обязанности. Возможно, она будет только представительские функции выполнять. Посмотрим. Но удачи ей желаю», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Мыскина четыре года назад вошла в наблюдательный совет «Лады». 28 сентября стало известно, что двукратная победительница Кубка федерации стала президентом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее Тарпищев заявил, что победа на турнире в Китае хорошо скажется на эмоциональном фоне Хачанова.