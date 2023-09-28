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Гаджиев считает, что 2DROTS играют на уровне команды Второй лиги

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев после матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу между 2DROTS и «Химками» заявил, что для профессиональной игры медиакоманде не хватает более системного подхода к тренировочному процессу.
Гаджиев считает, что 2DROTS играют на уровне команды Второй лиги
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Разница в игре между командами определённо есть, но она не настолько критична. Тем более «Химки» сейчас находятся в первых строках Первой лиги, а ещё вчера вообще играли в РПЛ. Я думаю, что 2DROTS показывают уровень Второй лиги, команды которой достаточно часто обыгрывают соперников старше — такой уж у нас демократичный футбол», — заявил RT Гаджиев.

Также он отметил, что есть один способ, чтобы выйти на уровень профессиональных команд, — тренировки.

«Если много правильных и системных тренировок, то футболисты получают шанс выйти на иной уровень готовности. Если же заниматься периодически, не как надо, а как хочется, тогда сложность добиться большего повышается. В медийных клубах играет немало профессионалов, которые передают свой опыт другим игрокам, коим не удалось осуществить подобное. Да и среди любителей много игроков с хорошими способностями. Однако, чтобы стать ещё лучше, нужен системный подход», — добавил Гаджиев.

Ранее Игорь Колыванов прокомментировал поражение московского 2DROTS в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Химками».

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