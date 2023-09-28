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Колыванов: класс игроков «Химок» однозначно выше, чем у 2DROTS

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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал поражение московского 2DROTS в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Химками».
Колыванов: класс игроков «Химок» однозначно выше, чем у 2DROTS
  • РИА Новости

«У 2DROTS был абсолютно нелепый первый гол в ворота — ошибка вратаря. Вообще непонятно, что он собирался делать в этом моменте. Также игрокам помешало удаление: почти час в меньшинстве, несомненно, сыграл свою роль.

В любом случае 2DROTS определённо самая сильная медийная команда. Сегодня они достаточно неплохо себя показали: комбинировали, имели много моментов. Просто класс игроков «Химок» однозначно выше, что помогло им достичь успеха. Конечно, если бы не удаление, то игра получилась бы более интригующая и интересная», — заявил RT Колыванов.

Встреча проходила на стадионе «Москвич» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Химок».

Ранее Колыванов заявил, что командам Медиалиги не хватает хороших игроков и финансовых вложений. 

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