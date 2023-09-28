Marca: «Реал» следит за ситуацией Осимхена в «Наполи»

Мадридский «Реал» может подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

По информации Marca, мадридцы следят за ситуацией между игроком и «Наполи».

Конфликт Осимхена с руководством неаполитанской команды начался после матча пятого тура Серии А с «Болоньей» (0:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболист выпрашивает пенальти, а после не забивает его. Позже видео было удалено. Сторона футболиста считает, что эта публикация могла повредить имиджу нигерийца.

Ранее сообщалось, что Осимхен удалил из соцсетей фотографии, связанные с этапом карьеры в «Наполи».