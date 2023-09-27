Осимхен удалил из соцсетей фотографии, связанные с этапом карьеры в «Наполи»
Игрок удалил из социальных сетей фотографии, относящихся к этапу карьеры в «Наполи». Но при этом он сохранил изображения, связанные со сборной Нигерии и предыдущими клубами.
Конфликт Осимхена с «Наполи» начался после матча пятого тура Серии А с «Болоньей» (0:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболист выпрашивает пенальти, а после не забивает его. Позже видео было удалено.
Ранее сообщалось, что Осимхен может подать иск в суд на «Наполи» за унижение имиджа.