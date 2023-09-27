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Осимхен удалил из соцсетей фотографии, связанные с этапом карьеры в «Наполи»

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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжает конфликтовать с руководством команды после юмористического видеоролика.

Игрок удалил из социальных сетей фотографии, относящихся к этапу карьеры в «Наполи». Но при этом он сохранил изображения, связанные со сборной Нигерии и предыдущими клубами.

Конфликт Осимхена с «Наполи» начался после матча пятого тура Серии А с «Болоньей» (0:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболист выпрашивает пенальти, а после не забивает его. Позже видео было удалено.

Ранее сообщалось, что Осимхен может подать иск в суд на «Наполи» за унижение имиджа.

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