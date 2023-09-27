Романо: Осимхен может подать иск в суд на «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен недоволен видеороликом команды, который был опубликован в социальных сетях.

По информации журналиста Фабрицио Романо в соцсетях, игрок может подать в суд на клуб, потому что юмористический ролик в соцсетях с его нереализованным пенальти унижает имидж.

«Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сообщил агент Осимхена.

Напомним, что пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболист выпрашивает пенальти в ворота «Болоньи», а после не забивает его (0:0).

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил Осимхену €1,17 млн в неделю.