Изидор: в «Локомотиве» больше всего узнал русский язык от Марадишвили и Тикнизяна

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, как проходит изучение русского языка.

«Мой русский становится всё лучше! В «Локо» я больше всего узнал язык от моих друзей, Марадишвили и Тикнизяна, и до сих пор каждый день продолжаю заниматься. Внимательно слушаю, что говорят люди вокруг меня, стараюсь узнавать новое», — цитирует Изидора «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что уже может отвечать на вопросы по-русски.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Изидор заявил, что у него осталось много друзей в «Локомотиве», несмотря на уход из клуба в летнее трансферное окно.