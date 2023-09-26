Шевченко назначен внештатным советником Зеленского

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал внештатным советником Владимира Зеленского.

«Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником Владимира Зеленского (вне штата)», — говорится в заявлении.

15 января 2022 года Шевченко уволили с поста главного тренера «Дженоа». Под его руководством команда из Генуи в 11 матчах одержала одну победу, потерпела семь поражений, три игры завершились вничью.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год.

Ранее в УЕФА заявили, что не допустят российские команды к турнирам до окончания СВО.