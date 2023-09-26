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Валуев скептически оценил отмену отстранения российских команд U17

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Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал обращение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с предложением о допуске юниорской сборной России к международным турнирам.
Валуев скептически оценил отмену отстранения российских команд U17
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Это решение ни о чём не говорит. Выступление без флага и гимна не может быть справедливым ни при каких обстоятельствах, даже не обсуждается. Это не является обнадёживающим фактором на пути к полному восстановлению», — цитирует Валуева «Матч ТВ».

26 сентября стало известно, что УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным турнирам. Матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России. 

Также исполком УЕФА предложил администрации организации найти техническое решение для включения российских команд соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьёвки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин положительно отреагировал на решение о допуске сборной России до 17 лет к турнирам. 

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