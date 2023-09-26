Чеферин: запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объяснил частичную отмену отстранения российских команд.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаём и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

26 сентября стало известно, что УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным турнирам. Матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России.

Также исполком УЕФА предложил администрации организации найти техническое решение для включения российских команд соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьёвки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал предложение исполкома УЕФА допустить до турниров сборную России до 17 лет.