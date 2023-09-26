Агент Ахметова: ведём переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом»
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«Через десять месяцев истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведём переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», — с юмором ответил агент Metaratings.
Он добавил, что ещё рано вести переговоры с руководством «Краснодара» по поводу продления соглашения.
В нынешнем сезоне игрок принял участие в 11 матчах команды во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.
Ранее Ахметов заявил, что Эдуард Сперцян должен уезжать и играть в большом европейском клубе.