Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году

Нападающий «Спартака» Александр Соболев выразил уверенность в том, что красно-белые могли выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/22.

«Мы бы выиграли Лигу Европы, но сейчас уже никто ничего не докажет. Нас дисквалифицировали грамотно. Мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 «Спартак» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. В группе также выступали «Наполи», «Лестер» и «Легия». Московская команда не смогла принять участие в плей-офф из-за дисквалификации российских команд в связи с событиями на Украине.

Ранее Соболев рассказал, что волнуется за Георгия Джикию.