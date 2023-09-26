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Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев выразил уверенность в том, что красно-белые могли выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/22.
Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы бы выиграли Лигу Европы, но сейчас уже никто ничего не докажет. Нас дисквалифицировали грамотно. Мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 «Спартак» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. В группе также выступали «Наполи», «Лестер» и «Легия». Московская команда не смогла принять участие в плей-офф из-за дисквалификации российских команд в связи с событиями на Украине.

Ранее Соболев рассказал, что волнуется за Георгия Джикию.

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