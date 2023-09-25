Соболев рассказал, что волнуется за Джикию

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о ситуации с защитником команды Георгием Джикией.

«Есть ли волнение за Джикию из-за того, что он не попадает в состав? Я тоже волнуюсь. Так бывает. Тоже переживаю, он мой друг. Как он реагирует? В принципе, он всегда спокоен. Он настоящий капитан», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

Напомним, что Джикия не участвовал в двух последних матчах чемпионата России. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах.

Ранее Леонид Федун заявил, что Джикия должен играть в стартовом составе «Спартака».