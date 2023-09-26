Гербольдт считает, что Чжоу должен понести ответственность за свои слова о россиянах

Российский тренер Катарина Гербольдт отреагировала на высказывание американского фигуриста Винсента Чжоу в адрес российских спортсменов.

«Пусть он предоставит факты, тогда мы это обсудим, а говорить можно всё что угодно. Мы также можем высказаться и в американскую сторону. Я считаю, что он должен нести ответственность», — цитирует Гербольдт РИА Новости.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил, что среди российских фигуристов широко распространены нарушения антидопинговых правил.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония.

Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную пробу 25 декабря 2021 года.

Ранее Наталья Бестемьянова призвала не воспринимать всерьёз слова Чжоу о допинге у россиян.