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Янчук: Сафиуллин превзошёл Музетти по скорости ударов в полуфинале турнира в Чэнду

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Роман Сафиуллин обыграл Лоренцо Музетти за счёт большой воли к победе и умении грамотно подать на вылет.

«Я считаю, что Сафиуллин превосходил своего соперника в скорости ударов. Было видно огромное желание победить, и оно ему сильно помогло», — цитирует Янчука ТАСС.

Он подчеркнул, что первый выход в финал турнира ATP – это важное событие в карьере любого игрока.

«Нужно поздравить с этим Романа», — добавил Янчук.

Сафиуллин победил Музетти (6:3, 6:4) и вышел в финал в Чэнду. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Сафиуллин подал девять эйсов, выигрыш на первой подаче составил %85.

26-летний россиянин в финале сыграет с немцем Александром Зверевым.

Призовой фонд турнира составляет $1,1 млн.

Ранее сообщалось, что Виктор Янчук считает, что Карена Хачанов проявил характер в матче с Кордой.









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