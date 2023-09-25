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Янчук считает, что Хачанов проявил характер в матче с Кордой

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Карена Хачанова над Себастьяном Кордой.
Янчук считает, что Хачанов проявил характер в матче с Кордой
  • Gettyimages.ru

«По рисунку игры матч был равным, но Карен проявил характер, стиснул зубы и дотерпел в решающие моменты. Хочу поздравить Карена, он достойно играл и заслуженно вышел в финал», — цитирует Янчука ТАСС.

В полуфинале он победил Себастьяна Корду из США со счётом 7:5, 6:4.

В финале россиянин сыграет с победителем матча Йосихито Нисиока (Япония) — Аслан Карацев (Россия).

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