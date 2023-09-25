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Министр спорта Франции призвала наказать фанатов ПСЖ за гомофобные кричалки

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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера считает, что необходимо применить жёсткие дисциплинарные санкции к болельщикам «Пари Сен-Жермен», которые использовали гомофобные кричалки на матче с «Марселем».

«Предлагаю сначала идентифицировать нарушителей, а потом привлечь к ответственности, чтобы убрать их со стадионов», — написала Удеа-Кастера в социальных сетях.

ПСЖ 24 сентября на своём поле разгромил «Марсель» (4:0) в матче шестого тура чемпионата Франции. Позже в сети появилось видео с кричалками гомофобного характера в адрес футболистов гостевой команды.

Ранее сообщалось, что игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки.



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