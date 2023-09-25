Министр спорта Франции призвала наказать фанатов ПСЖ за гомофобные кричалки
«Предлагаю сначала идентифицировать нарушителей, а потом привлечь к ответственности, чтобы убрать их со стадионов», — написала Удеа-Кастера в социальных сетях.
ПСЖ 24 сентября на своём поле разгромил «Марсель» (4:0) в матче шестого тура чемпионата Франции. Позже в сети появилось видео с кричалками гомофобного характера в адрес футболистов гостевой команды.
Ранее сообщалось, что игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки.