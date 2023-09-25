Le Parisien: игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки
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Как сообщает Le Parisien, после матча шестого тура чемпионата Франции Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Левен Курзава и Рандаль Коло-Муани выкрикивали оскорбления.
Отмечается, что дисциплинарный комитет Лиги 1 рассмотрит видеозаписи и проведёт заседание, на котором примут решение о наказании для игроков ПСЖ.
Игра на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Луиса Энрике.
ПСЖ с 11 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Марсель» (девять) — седьмое.
Ранее Энрике заявил, что Мбаппе получил несерьёзную травму.