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Le Parisien: игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки

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Игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки в адрес «Марселя».
Le Parisien: игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Le Parisien, после матча шестого тура чемпионата Франции Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Левен Курзава и Рандаль Коло-Муани выкрикивали оскорбления.

Отмечается, что дисциплинарный комитет Лиги 1 рассмотрит видеозаписи и проведёт заседание, на котором примут решение о наказании для игроков ПСЖ.

Игра на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Луиса Энрике.

ПСЖ с 11 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Марсель» (девять) — седьмое.

Ранее Энрике заявил, что Мбаппе получил несерьёзную травму.

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