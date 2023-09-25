Le Parisien: игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки

Игроков ПСЖ могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки в адрес «Марселя».

Как сообщает Le Parisien, после матча шестого тура чемпионата Франции Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Левен Курзава и Рандаль Коло-Муани выкрикивали оскорбления.

Отмечается, что дисциплинарный комитет Лиги 1 рассмотрит видеозаписи и проведёт заседание, на котором примут решение о наказании для игроков ПСЖ.

Игра на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Луиса Энрике.

ПСЖ с 11 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Марсель» (девять) — седьмое.

Ранее Энрике заявил, что Мбаппе получил несерьёзную травму.