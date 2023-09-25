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Энрике заявил, что Мбаппе получил несерьёзную травму

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал травму нападающего Килиана Мбаппе, полученную в матче с «Марселем» в рамках шестого тура Лиги 1.

«Мбаппе? Это не очень серьёзная проблема, но была боль и было трудно играть. Разумнее было уйти с поля. Но ничего серьёзного, всё в порядке», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Игра на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 4:0 в пользу парижской команды.

Мбаппе получил травму в результате столкновения с защитником «Марселя» Леонардо Балерди в начале матча. Он покинул поле на 32-й минуте игры из-за проблем с левым голеностопом.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о Мбаппе.

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