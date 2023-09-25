Энрике заявил, что Мбаппе получил несерьёзную травму
«Мбаппе? Это не очень серьёзная проблема, но была боль и было трудно играть. Разумнее было уйти с поля. Но ничего серьёзного, всё в порядке», — сказал Энрике на пресс-конференции.
Игра на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 4:0 в пользу парижской команды.
Мбаппе получил травму в результате столкновения с защитником «Марселя» Леонардо Балерди в начале матча. Он покинул поле на 32-й минуте игры из-за проблем с левым голеностопом.
Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о Мбаппе.