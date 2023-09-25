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Гимнастка Леванова — о смене гражданства спортсменами: это предательство

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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова высказалась о россиянах, которые приняли решение сменить спортивное гражданство.
Гимнастка Леванова — о смене гражданства спортсменами: это предательство
  • РИА Новости

«Я думаю, что это предательство. Россия дала столько возможностей, столько денег вложила. И так просто уйти на всём готовеньком — я думаю, что это некрасиво», — приводит слова Левановой Интерфакс.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что те, кто поменял гражданство, очень скоро поймут свою ошибку.

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