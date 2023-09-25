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Хлусевич — об игре с Камеруном: это будет великолепный матч с очень интересной борьбой

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Защитник сборной России Даниил Хлусевич поделился ожиданиями от товарищеского матча с Камеруном.
Хлусевич — об игре с Камеруном: это будет великолепный матч с очень интересной борьбой
  • РИА Новости

«Это будет великолепный матч с очень интересной борьбой. Хорошо, что он пройдёт у нас дома. В Камеруне играют очень сильные футболисты. Жду этот матч с нетерпением», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

21 сентября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Камеруна 12 октября.

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды, которая была разделена на две группы. В первую вошли футболисты до 23 лет, которые провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа сыграла вничью с командой Катара (1:1).

Ранее Дюков рассказал, что не обсуждал с Карпиным его возможный уход из сборной России.

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