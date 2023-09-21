Сборная России по футболу сыграет с командой Камеруна 12 октября

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Камеруна.

«12 октября состоится товарищеская игра с командой Камеруна. Это будет домашняя встреча, и, скорее всего, она будет в Москве. «Лужники» заняты, а значит, проведём матч в другом месте. Скорее всего, на «ВТБ-Арене».

Есть уверенность, что Камерун снова не откажется играть? Я этого гарантировать не могу», — заявил Дюков.

Ранее президент РФС заявил, что Школьная футбольная лига — прекрасная возможность перезапустить массовый футбол.