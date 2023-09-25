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Акинфеев: на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова»

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
Акинфеев: на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова»
  • РИА Новости

«Вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова», по справедливости. Но футбол тем и хорош, что если команда даёт слабину, то другая начинает сразу прибавлять», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:3. 

ЦСКА расположился на девятом месте в таблице с 13 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку с девятью очками.

Ранее Никита Баженов отметил, что ЦСКА испытывает проблемы.

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