Акинфеев: на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Вместо 2:1 на табло должно было быть 3:0 или 4:0 в пользу «Ростова», по справедливости. Но футбол тем и хорош, что если команда даёт слабину, то другая начинает сразу прибавлять», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:3.

ЦСКА расположился на девятом месте в таблице с 13 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку с девятью очками.

Ранее Никита Баженов отметил, что ЦСКА испытывает проблемы.