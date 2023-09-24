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Баженов отметил, что ЦСКА испытывает проблемы

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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов после матча девятого тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом» отметил, что красно‑синие испытывают проблемы в последних играх.

«У ЦСКА есть проблемы. Им нужно было усиливаться летом. Были некоторые варианты, но не смогли, видимо, договориться. Это футбол. Видимо, с этой обоймой они дальше будут идти», — цитирует Баженова «Матч ТВ». 

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:3. В составе армейцев мячи забили Келлвен (26-я минута), Фёдор Чалов (65-я) и Аббосбек Файзуллаев (70-я). У ростовчан отличился Алексей Миронов (7-я), дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я).

ЦСКА расположился на девятом месте в таблице с 13 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку с девятью очками.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что из-за отсутствия у футболистов уверенности была упущена победа в матче с ЦСКА.

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