Комличенко пропустил матч 9-го тура РПЛ с ЦСКА из-за травмы

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что пропустил матч девятого тура чемпионата России с ЦСКА из‑за мышечной травмы.

«Получил мышечную травму, потянул заднюю, поэтому сегодня меня не было даже в заявке. Пока не знаю, сколько займёт по времени восстановление. Сейчас тренируюсь индивидуально», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:3.

В составе армейцев мячи забили Келлвен (26-я минута), Фёдор Чалов (65-я) и Аббосбек Файзуллаев (70-я). У ростовчан отличился Алексей Миронов (7-я), дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я).

ЦСКА расположился на девятом месте в таблице чемпионата России с 13 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку с девятью очками.

Ранее врач самарских «Крыльев Советов» Сергей Артамонов заявил, что получивший сотрясение мозга полузащитник Егор Ушаков в самом скором времени вновь сможет принимать участие в матчах чемпионата России по футболу.