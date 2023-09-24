Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии получившего сотрясение Ушакова

Врач самарских «Крыльев Советов» Сергей Артамонов заявил, что получивший сотрясение мозга полузащитник Егор Ушаков в самом скором времени вновь сможет принимать участие в матчах чемпионата России по футболу.

«Думаю, если всё будет нормально, со следующей недели приступит к тренировкам, начнём давать нагрузку. Если всё будет в идеале, за неделю полностью восстановится», — цитирует Артамонова «Матч ТВ».

По словам медика, Ушакову «неудачно прилетело плечом или локтем в лоб».

«Он уже в Самаре, прилетел. Сейчас не всё так сложно и тяжело. Всё стабильно, хорошо», — добавил Артамонов.

20-летний игрок столкнулся с соперником и не смог продолжить матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой» (2:1). Он был заменён на 19-й минуте встречи.

Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в группе С, набрав три очка. «Балтика» — первая (девять очков).

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.