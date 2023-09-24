WADA грозит OCA санкциями за флаг КНДР на церемонии открытия Азиатских игр

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо в Олимпийский совет Азии (OCA) в связи с использованием делегацией Северной Кореи национального флага на церемонии открытия Азиатских игр.

«КНДР по-прежнему не соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс. При необходимости WADA инициирует дисциплинарную процедуру», — цитирует представителя WADA Inside the Games.

Отмечается, что в WADA предупредили организаторов соревнований об обязательном соблюдении антидопингового кодекса и возможных санкциях за его нарушение. В настоящее время флаг Северной Кореи по-прежнему присутствует в числе стран — участниц турнира.

Азиатские игры начались 23 сентября и завершатся 8 октября. Соревнования пройдут в Ханчжоу (Китай).

Ранее исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх заявил, что двери для российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под эгидой организации остаются открытыми, несмотря на невозможность участия в Азиатских играх.