В Олимпийском совете Азии заявили, что двери для российских спортсменов открыты

Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх заявил, что двери для российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под эгидой организации остаются открытыми, несмотря на невозможность участия в Азиатских играх.

«Китайский оргкомитет организовал для них 500 мест, но, к сожалению, с логистикой не сложилось, иначе мы были бы очень рады их видеть. У России более протяжённая граница с Азией, нежели с Европой, им решать, что они хотели бы делать в будущем», — цитирует Сингха Inside the Games.

Азиатские игры начались 23 сентября и завершатся 8 октября. Соревнования пройдут в Ханчжоу (Китай).

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков объяснил, почему российских спортсменов не пустили на Азиатские игры — 2023.