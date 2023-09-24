Тарасова: не ставших поздравлять соперников украинцев надо дисквалифицировать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравить грузинскую пару Анастасию Метёлкину и Луку Берулаву с победой на юниорском Гран-при в Будапеште.

«Да чёрт с ними! В спорт нельзя нести политику. Надо их дисквалифицировать за нарушение правил поведения на соревнованиях, и вопрос будет решён», — цитирует Тарасову РИА Новости.

На церемонии награждения пара из Грузии подошла к пьедесталу, где уже стоял украинский дуэт, но те отказались от объятий.

Метёлкина и Берулава тренируются в России под руководством Павла Слюсаренко. Уроженка города Владимира Метёлкина выступает за Грузию с 2020 года, родившийся в Москве Берулава — с 2019-го.

Ранее сообщалось, как Тарасова ответила на вопрос, можно ли назвать Этери Тутберидзе лучшим специалистом в России на данный момент.