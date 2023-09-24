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Тарасова — о Тутберидзе: звание лучшего специалиста надо заслуживать каждый год

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос, можно ли назвать Этери Тутберидзе лучшим специалистом в России на данный момент.
Тарасова — о Тутберидзе: звание лучшего специалиста надо заслуживать каждый год
  • РИА Новости

«Звание лучшего надо заслуживать каждый год. У неё хорошая тренерская карьера, есть олимпийские чемпионы. Но чтобы быть лучшим, нужно им быть каждый год», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, чемпионка России Софья Акатьева, победительница финала Гран-при страны Аделия Петросян, серебряные призёры Игр в Пекине Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие.

Под её руководством олимпийскими чемпионками становились Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Ранее Собянин сообщил о завершении строительства центра фигурного катания Тутберидзе.

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