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Собянин сообщил о завершении строительства центра фигурного катания Тутберидзе

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе завершено.
Собянин сообщил о завершении строительства центра фигурного катания Тутберидзе

«Для фигуристов в спорткомплексе создали идеальные условия для тренировок. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур. От всей души желаю тренерам и будущим чемпионам удачи и ярких побед», — написал Собянин в своём Telegram‑канале.

Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку 2022 года в одиночном катании Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях Камилу Валиеву, чемпионку России 2023 года Софью Акатьеву, серебряных призёров ОИ-2022 в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова. 

Ранее Тутберидзе вручили орден Александра Невского.

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