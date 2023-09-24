Гафин верит, что Захарян будет играть в основном составе «Реал Сосьедад»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин верит, что Арсен Захарян будет играть в основном составе «Реал Сосьедад».

«Я за Арсена переживаю, но по его здоровью ничего не могу сказать. Желаю, чтобы он играл в старте и верю в это», — приводит слова Гафина РИА Новости.

23 сентября стало известно, что Захарян пропустит матч чемпионата Испании с «Хетафе» из-за болезни.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее сообщалось, что в «Реал Сосьедад» ожидают, что Захарян будет готов к игре с «Валенсией».