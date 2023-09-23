В «Реал Сосьедад» ожидают, что Захарян будет готов к игре с «Валенсией»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что ожидают возвращения российского полузащитника Арсена Захаряна к матчу с «Валенсией».

«Арсен болеет, но мы ожидаем, что он будет готов к следующей игре с «Валенсией», — приводит слова пресс-службы клуба «Реал Сосьедад» «Чемпионат».

23 сентября стало известно, что Захарян пропустит матч чемпионата Испании с «Хетафе» из-за болезни.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов.