В «Реал Сосьедад» ожидают, что Захарян будет готов к игре с «Валенсией»
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«Арсен болеет, но мы ожидаем, что он будет готов к следующей игре с «Валенсией», — приводит слова пресс-службы клуба «Реал Сосьедад» «Чемпионат».
23 сентября стало известно, что Захарян пропустит матч чемпионата Испании с «Хетафе» из-за болезни.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов.