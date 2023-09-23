Захарян пропустит матч чемпионата Испании с «Хетафе» из-за болезни

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не сможет принять участия в матче шестого тура чемпионата Испании с «Хетафе».

«Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против «Хетафе», — приводит слова пресс-службы «Реал Сосьедад» «Спорт-Экспресс».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. С 5 сентября он отсутствовал на тренировках по причине болезни. 14 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский нападающий вернулся к занятиям в общей группе.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов.