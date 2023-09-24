Чавес: «Динамо» хочет стать чемпионом, это наша цель

Новичок «Динамо» Луис Чавес высказался о поражении от «Спартака» в матче девятого тура РПЛ.

«Мы продолжаем бороться для того, чтобы подняться вверх. Все расстроены результатом, но мы должны продолжать работать.

Мы хотим стать чемпионами, это наша цель. Предстоит длинный путь, есть время, чтобы исправиться», — приводит слова Чавеса Metaratings.ru.

«Динамо» в гостях уступило «Спартаку» со счётом 0:1. Бело-голубые с 15 очками располагаются на четвёртой позиции в таблице РПЛ.

Ранее Марцел Личка заявил, что бело-голубые не заслужили поражения в столичном дерби.