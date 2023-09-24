Личка: у «Динамо» нет полугода на адаптацию

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что бело-голубые не заслужили поражения в столичном дерби в рамках девятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«Некоторые игроки ещё не адаптировались к вашему футболу? Может быть. Но у нас нет шести месяцев на адаптацию. Выходы через короткий пас, со своей половины поля были сегодня хорошими. Всё решается в штрафной. «Спартак» реализовал свой момент, а у нас не вышло», — цитирует Личку «Матч ТВ».

«Динамо» в гостях уступило «Спартаку» со счётом 0:1. Победный мяч забил Тео Бонгонда на шестой минуте.

Красно-белые набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. Бело-голубые с 15 очками располагаются на четвёртой позиции.

Ранее Антон Шунин заявил, что «Динамо» могло переломить ход игры со «Спартаком».